Polizei berät und hilft in Mannheim Schönau

Das Netzwerk der Senioren Schönau hat im Herbst zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Am Samstag, 9. Oktober, laden Arbeiterwohlfahrt (AWO) und VdK Schönau zum Kaffeenachmittag in die Gaststätte des TSV, Rudolf-Maus-Straße 14, um 15 Uhr ein (Anmeldung bei Hedi Rizzi-Nuber unter Tel. 0621/77 73 68 95). Und am Dienstag, 12. Oktober, findet der Spaziergang zu den „Schönauer Kräuter-Zupfstellen“ statt (14 bis 16 Uhr, Anmeldung nicht nötig). Der Spaziergang startet auf dem Lena-Maurer-Platz.

Am Donnerstag, 14. Oktober, berichtet die Präventionsbeamtin des Polizeireviers Sandhofen, Susanne Geißelmann, über Kriminalitätsvorbeugung (Lena-Maurer-Platz, 14 bis 16 Uhr). Die Teilnehmer werden über Gefahren im Alltag beim Einkaufen, wie zum Beispiel Taschendiebstahl, aufgeklärt.

Zu „60plus bei Kaffee und Kuchen“ lädt die Baptistengemeinde am Mittwoch, 20. Oktober, sowie am 17. November und 15. Dezember, ein (Anmeldung: 0621/49 09 49 18).

Die evangelische Schönaugemeinde lädt zur Senioren-Modenschau am Samstag, 16. Oktober, 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, in den Emmaussaal, Bromberger Baumgang, ein. Infos darüber gibt es bei Doris Wagner (Tel. 0175/9 77 38 47). Bei ihr kann man sich auch für die Seniorengymnastik, jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr im Emmaussaal, anmelden. eng

