Neue Mentoren können ab sofort los legen

Normal findet die Ausbildung der Schülermentoren durch die evangelischen Schülerarbeit Baden in einem Workshop zu Beginn des Schuljahres, bei dem der persönliche Kontakt im Vordergrund steht, statt. Erstmals wurde diese Ausbildung – bedingt durch Corona – in elf Onlinesitzungen durchgeführt.

Zu dem Ausbildungsprogramm von Ekkehard Dreizler, Landesjugendreferent Baden, gehörten unter anderem die Punkte „Grenzen machen, Aufsichtspflicht übernehmen, Projekte planen und Feedback geben“. Zu der Ausbildung zählte auch, ein eigenes Projekt anzugehen. Schulleiter Roland Haaß gratulierte den insgesamt 14 Schülerinnen und Schülern zu ihrer erfolgreichen Ausbildung. Vor allem in der Hausaufgabenbetreuung werden die Ausgebildeten die Lehrkräfte unterstützen. Dass die mit einer Urkunde und einem T-Shirt bedachten Teilnehmenden stolz sind auf das Erreichte, sah man ihnen schon an ihren Blicken an. Der Landesjugendreferent sparte in seiner Laudatio nicht, die Jugendlichen immer wieder zu bestätigen und ihnen zu danken. „Es war eine gute Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und mit Kindern zu arbeiten. Erfahrung und Verantwortung sind immer nützlich“, so die 16 Jahre junge Fatima, deren späterer Berufswunsch Sozialarbeiterin ist. eng