Kinderbuchautor kommt im Januar

Zum Ende dieses Jahres dürfen die Kinder der Hans-Christian-Andersen-Grundschule (HCA) auf der Schönau sich schon auf den Anfang des nächsten freuen. Genauer: auf die Zeit nach den Ferien. Denn am 18. Januar kommt der Kinderbuchautor Kai Pannen zu einer schulinternen Lesung. Den finanziellen Beitrag, das zu ermöglichen, leistet die Firma Notion Systems aus Schwetzingen. Geschäftsführer Carsten Schimansky überreichte dem Freundeskreis der HCA eine Spende in Höhe von 3000 Euro. In seinem Namen bedankte sich Tugba Arin.

Lichtertanz und Schulsong

Zu Beginn der kleinen Feier in der Aula zeigten Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c einen Lichtertanz. Ein Wichtelgedicht präsentierte die Klasse 3b, und die ersten Klassen sorgten mit dem Lied „Winterkinder“ für die musikalische Untermalung. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam den Schulsong.

Das Schulleitungsteam, Rektorin Esther Steitz und Konrektorin Judith Bless, zeigte sich über die Spende, die der Freundeskreis an die Schule weiterreichte, sehr erfreut. Das ermögliche den Kindern „ein unvergessliches Erlebnis, welches den Schulalltag bereichert“. Dabei unterstütze „diese Lesung, ganz im Sinne des Profils der Schule, die Stärkung der Lesekompetenz, weckt die Freude an Büchern und motiviert zum Lesen“.

„Wir denken, dass die Chance auf eine gute Bildung für alle Kinder sehr wichtig ist und sind sehr dankbar dafür, dass die Hans-Christian-Andersen-Schule in diesem Sinne einen so großen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, indem sie den Kindern diese wundervolle Möglichkeit schenkt“, sagte Schimansky. Die Firma Notion Systems ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter von industriellen Tintenstrahldrucksystemen. bhr