Kinder erobern den neuen Spielplatz

„Das ist die höchste Erhebung auf der Schönau“, scherzt Christian Endres vom Quartierbüro der Caritas und zeigt auf den Kletterhügel des neuen Spielplatzes in der Rastenburger Straße. Gemeinsam mit Vertretern von Quartierbüro, Jugendhaus und dem katholischen Kindergarten St. Raphael gab Endres das Areal nach der Fertigstellung nun offiziell zum Spielen frei.

Riesiges Baum-Mikado

Der Hügel mit Rutsche ist das Kernstück des Geländes. Links können die Kinder eine Holztreppe emporsteigen. Auf der rechten Seite der Rutsche können sie sich an einem Seil emporhangeln. Direkt nebenan dienen Holzstämme als riesiges Baum-Mikado. Und einen Bereich für Kleinkinder gibt es ebenfalls: mit einem Holzhäuschen und einem Sandkasten. Tischtennisplatte, Schaukel und Schwingtiere gehören zudem zum Konzept.

Die Fertigstellung war schon für 2020 geplant, muste Corona-bedingt aber verschoben werden. Doch obwohl die Pandemie vielen Teilen der Planung einen Strich durch die Rechnung machte, hatten die Kinder die Möglichkeit, zu entscheiden, wie der Platz aussehen soll. „Die Rutsche auf dem Hügel war ein ganz großer Wunsch von uns“, freut sich die achtjährige Melissa darüber, dass ihre Ideen nun in die Tat umgesetzt wurden. „Auch die Schaukel und die Mikado-Stäbe waren unsere Idee“, sagt sie. Ihr Bruder Yacine (10) pflichtet ihr bei und macht sich gleich daran, den Rutschen-Hügel zu erklimmen.

Die Mutter der Beiden, Karima Ouldlarbi, war übriges die erste Person, die den Platz direkt nach der Freigabe betreten hat: „Wir waren in der Nähe, da habe ich es gesehen, dass er eröffnet wurde. Vorher war der Platz ganz klein, jetzt kommen wir öfter her“, sagt die Schönauerin.

„Wir haben schon seit 2019 mit der städtischen Kinderbeauftragten Birgit Schreiber überlegt, wie dieser Platz aussehen könnte“, erklärt Endres. Baubeginn war im Oktober 2020, fertiggestellt wurde der Platz im Juni 2021. Ina Groß-Wilde und Daniela Machmer vom Stadtraumservice haben das Areal geplant. Und sich dafür eingesetzt, dass aus der Hundewiese ein durch Hecken abgetrenntes Areal für Kinder wird: „Vorher war es auch eine Durchfahrt vom Deutschen Roten Kreuz“, berichtet Endres. Diese Zufahrt wurde außerhalb des Platzes verlegt. Und weil städtische Pläne für den Nachwuchs nicht ganz so übersichtlich sind, bauten die Mädchen und Jungen einfach ihr eigenes Modell.

Zwei weitere Plätze

Der neue Spielplatz gehört zum Sanierungsprogramm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Schönau-Nordwest. Zur Maßnahme im Stadtteil gehört auch die Sanierung von zwei weiteren Spielplätzen: Rudolf-Maus-Straße und Bruno-Rüffer-Ring. Noch in diesem Jahr soll es mit der Sanierung des Spielplatzes in der Rudolf-Maus-Straße weitergehen. Das Beteiligungsverfahren läuft hier bereits. „Und vielleicht können hier die Dinge verwirklicht werden, die in der Rastenburger Straße nicht gemacht werden konnten“, hofft Endres. Das Areal in der Bruno-Rüffer-Straße soll dann 2022 folgen. „Und durch die Sanierungsmaßnahme Schönau-Nordwest ändern sich nicht nur die Spielplätze, sondern das ganze Umfeld“, lobt Endres.

Der katholische Kindergarten St. Raphael war seit 2019 bei den Planungen dabei: „Wir haben heute Morgen gleich alles getestet“, sagt Erzieherin Dana Petrov. Leiterin Sabine Herbst berichtet, dass viele Eltern gleich nach dem Abholen nachmittags vom Kindergarten zum Spielplatz gegenüber laufen: „Bei uns auf dem Gelände können sie sich ja nicht richtig austauschen wegen der Corona-Regelungen. Aber der Spielplatz wird eine richtige neue Begegnungsstätte.“ Auch Inka Vellani-Dollenbacher vom Quartierbüro freut sich, dass der Platz „so übersichtlich“ geworden ist: „Ich war auch ganz überrascht, dass die Kinder diese tollen Dinge alle selbst gefordert haben.“