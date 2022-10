Einbruch auf Firmengelände in Mannheim-Schönau - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Lagerhalle in Mannheim-Schönau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich durch gewaltsames Öffnen mehrerer Türen Zutritt zu der Lagerhalle in der Schneidemühler Straße. Daraus wurden gelagerte Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/777690 zu melden.