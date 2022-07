Der Stadtteil Schönau trauert: Am vergangenen Freitag verstarb mit Franz Drechsler einer der bekanntesten Vertreter des Stadtteils. Er wurde 76 Jahre alt.

Franz Drechsler wurde in Weißensulz im Egerland geboren. Nach der Vertreibung kam seine Familie nach Gerlachsheim in Baden-Württemberg, später erfolgte die Zwangseinweisung in die Nähe von Würzburg. 1954 zog die Familie nach Mannheim.

...