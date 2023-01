Brennender Balkon in Mannheim - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Mannheim. Ein Balkon ist am Dienstagvormittag in Mannheim-Schönau in Flammen gestanden. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilt, standen auf dem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Ballonstraße gegen 11 Uhr Gegenstände aus unbekannten Gründen in Flammen.

Die Fensterscheibe war bereits geplatzt und die Flammen drohten auf die Wohnung überzugreifen. Dies konnte von der Berufsfeuerwehr Mannheim verhindert werden - die Feuerwehr löschte den Brand, bevor er auf die Wohnung übergriff.

Die Polizei bestätigt, dass sie aktuell an der Brandursache ermittelt. Darüber hinaus ist es zu einem hohen Sachschaden gekommen. Es wird nachberichtet.