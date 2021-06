Beitrag zum Schutz der Umwelt

Rote Luftballons, die sich im Wind bewegten, zeigten den Weg zur neuen Bushaltestelle am Lilienthalcenter an. Insgesamt, so Henrik Aldinger, als Eigner der Grundbesitz- und Vermarktungs-GmbH bei seiner Begrüßung, hätte die GmbH 350 000 Euro für die Bushaltestelle auf dem REWE Parkplatz investiert. Nach längeren Abstimmungsgesprächen dauerte die eigentliche Bauzeit lediglich zwei Monate.

„Wir freuen uns sehr für die Kunden und auch für die Mitarbeiter, dass sie nun das Einkaufscenter mit dem Bus erreichen können“, so Henrik Aldinger. Stadtrat Thomas Hornung (CDU) erklärte, dass es nicht nur ein guter Tag für die Umwelt sei. Er gehe davon aus, dass viele Bürgerinnen und Bürger jetzt dieses Angebot nutzen und nicht mit dem eigenen Auto anfahren.

„Keine Selbstverständlichkeit“

Für ihn sei die Bushaltestelle ein kommunalpolitischer Erfolg, da er vor rund zwei Jahren zusammen mit Nikolas Löbel die Eigentümer und die Stadtverwaltung an einen Tisch gebracht habe. „Das Bekenntnis der Eigentümer ist keine Selbstverständlichkeit“, so Hornung. Zur Zeit befindet sich gegenüber der neuen Haltestelle durch die Bauarbeiten in der Königsberger Allee in Richtung Sandhofen eine Ersatzhaltestelle der Buslinie 51. eng