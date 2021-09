Atmosphärischer Auftritt

Vereinzelt ließ Gitarrist David Feiz, der eine türkisfarbene Fender Stratocaster spielte und iranisch-persische Wurzeln besitzt, sein Instrument erklingen wie ein den nächtlichen Vollmond anheulender Straßenköter. In solchen Momenten erinnerte das Trio Parabolic aus Mannheim und Heidelberg an Vorbilder wie Radiohead, Muse und Blur. „In Bezug auf unseren Bandsound fällt uns der Begriff Immersion ein“, erklärte das Dreigespann am Rande der Veranstaltung. Damit meinen die drei Jungmusiker ihr Bestreben, mit ihrem ausgeklügelten Alternative-Rock die Zuhörer in den Bann ziehen zu wollen.

Elektrisch verstärkte Magie

Auf der Freiluftbühne der sommerlichen Konzertreihe Schönau Live traten Parabolic im Hof des Jugendhauses auf. Über die atmosphärische und kontemplative Performance der Combo kann man nur ein gutes Zeugnis aussprechen.

In den vergangenen Sommerwochen standen bei der kostenlosen Open-Air-Konzertreihe „Schönau Live“ stets bis zu 70 gebannt lauschende Besucher vor der Bühne. Zum Auftritt der dreiköpfigen Indie-Rock-Combo Parabolic erschienen jedoch lediglich zwölf Besucher. Zwischendurch wechselte Sänger und Bassist Micha Bunjes, dessen Nachname norddeutscher Herkunft ist, von der Gitarre zum Keyboard. „Wir haben das Klavier nur für diesen Song mitgebracht“, erläuterte der 25-Jährige, als er den Synthesizer aus der Ecke nach vorne holte, bezogen auf das Stück „Ember“. In dieser Eigenkomposition geht das Trio, das sich während eines gemeinsamen Physik-Studiums an der Heidelberger Universität kennengelernt hat, den lyrischen Motiven Glut und Asche auf den Grund.

Es dauerte einige Momente, bis Band und Publikum zueinanderfanden, bis die Besucher schließlich die Komposition „Ember“ euphorisch feierten und nach einer Zugabe verlangten. „Dieser Song hat mehrere Entwicklungsphasen bis zur Fertigstellung gebraucht“, schilderte der singende Bassist Bunjes, der einen Einblick in das bei Parabolic demokratisch ablaufende Songwriting gewährte: Meistens kommt ein Bandmitglied mit einem Musikfragment als geistig blitzende Idee auf seine beiden Kollegen zu, das anschließend von allen drei Musikern ausgearbeitet wird. Als klangliche Einflüsse, die sich aus der Musik von Parabolic unverkennbar heraushören lassen, kann man berühmte Bands anführen wie Weezer, King’s X und Liquido.

Andere Schublade

In der Vergangenheit firmierte das Dreigespann unter dem Bandnamen Twisted Tales – erinnert ein bisschen an die schräge Haarspray-Metal-Band Twisted Sister aus den 1980er Jahren, deren größter Radiohit die Nummer „We’re not gonna take it“ war. Doch Parabolic, die komplexen und introvertierten Indie-Rock fabrizieren, müssen in eine gänzlich andere Schublade einsortiert werden.

Seine Live-Feuertaufe hatte das noch junge Ensemble auf dem Heidelberger Herbst 2018 erlebt. Letztes Jahr nahmen Parabolic am städtischen Förderprogramm „Bandsupport Mannheim“ teil. Gegenwärtig ist die Indie-Kapelle dabei, sich ein Fanpublikum zu erspielen. Vor wenigen Monaten veröffentlichten Parabolic die beiden Singles „Evil Eyes“ und „Passerby“, die man sich auf Spotify anhören kann.