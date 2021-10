ASV Frühauf feierte wieder Fischerfest

Endlich, nach zwei Jahren ohne Veranstaltungen konnten die Fischer des ASV Frühauf wieder zum Fischerfest einladen. Für Musik und gute Unterhaltung sorgte bereits zum Auftakt der Zweite Vorsitzende Wolfgang Thielmann in seiner Funktion als DJ. Da während der Corona-Zeit keine Feste stattfinden konnten, floss auch kein Geld in die Vereinskasse der Fischer. Durch Spenden der Mitglieder konnte man aber die schlechte Zeit überbrücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um wieder schneller auf die Füße zu kommen, hofft man auf die Einnahmen des Fischerfestes. Außerdem ist im Dezember auf dem Gelände in der Lilienthalstraße ein kleiner Weihnachtsmarkt geplant. Aber nicht nur Glühwein ist dann im Angebot. Für den Hunger soll zudem geräucherte Forelle zum Mitnehmen angeboten werden. Ein großes Lob der Gäste ging an die gesamte Helfermannschaft des ASV. Diese wiederum sprachen ihren Dank an die Gäste, die immer von Nah und Fern an den Festen teilnehmen, aus. „Das zeigt uns, dass wir als Gastgeber sehr gefragt sind“, freut sich Vorstand Willi Krauß. eng