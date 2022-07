36-Jähriger unter Alkoholeinfluss gerät in Schönau mit Roller in den Gegenverkehr

Mannheim. Ein betrunkener 36-jähriger Rollerfahrer hat am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schönau einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 16.15 Uhr mit seinem Roller auf der Friedrich-Dürr-Straße in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach links von einer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrer zusammen. Der Roller-Fahrer, der keinen Helm getragen hatte, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 36-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.