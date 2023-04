Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau am Freitagabend ist ein 18-jähriger Autofahrer verletzt worden. An der Kreuzung der Neckarsteinacher Straße und der Bahnhofstraße stieß er mit einem 24 Jahre alten Autofahrer zusammen, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 11.000 Euro.

