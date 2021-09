Yvonne Betz gibt Hoffnung

Es geht wieder los im PX de Dom: „Nach 17 Monaten, in denen das Veranstaltungshaus geschlossen war, geht der Blick nach vorne“, so Uwe Zirr, Vorsitzender des Christlichen Kulturvereins Sandhofen bei der Begrüßung der Gäste. Das Auftakt-Programm von Yvonne Betz mit Band, das sie sahen, heißt passenderweise „Hoffnung“.

Die zahlreichen Besucher durften sich über ein ansprechendes musikalisches Programm mit Songs von Rio Reiser, Ed Sheeran und Billie Eilish freuen. Auch bei den von Betz performten Hits „Hope of Deliverance“ von Paul McCartney und „The Show must go on“ von Freddy Mercury ging das Publikum mit. Die Gäste an den Tischen genossen die gesangliche Darbietung der Sandhofener Lokalmatadorin sichtlich. Klar, dass sie ohne die geforderte Zugabe die Bühne nicht verlassen konnte.

Die Pandemie hat große Löcher in der Kasse des Vereins hinterlassen. Dennoch habe man die schwere Zeit gut überstanden. Im PX de Dom ist man froh, in eine neue Lüftungsanlage investiert zu haben. Auch dadurch sind die Gäste besser geschützt. „Wir brauchen Sie als Gäste mehr als denn je“, erklärte Zirr, der auch um Spenden bat.

Aufmerksamkeit verschaffte sich Zirr mit einer neuen lauten Klingel. Diese, ein Geschenk des ehemaligen Pfarrers der Jakobusgemeinde Andreas Riehm-Strammer, soll ab sofort immer den Beginn der Veranstaltung anzeigen. Bei der nächsten am Samstag, 25. September, 20 UHr, bieten Pfeffer und Band Rock vom Feinsten. eng

