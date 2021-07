Wo die vielen Späne fliegen

Im Zentralen Lehrgarten wurde jetzt gesägt, gehobelt, geschnitzt und geleimt, dass die Späne nur so flogen. Alle kleinen und großen Handwerker waren mit Begeisterung bei der Sache. Die mobile Grünholzwerkstatt des Spielmobils machte drei Tage Station im Zentralen Lehrgarten in Sandhofen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus dem großen Zelt sind Geräusche zu vernehmen, wie man sie von Handwerkern kennt: laute Hammerschläge, Sägeschnitte und gelegentlich ein Holzbohrer. Wer das Zelt betritt, erkennt sofort das rege Treiben in einer gut ausgestatteten Holzwerkstatt. Nur ein Aspekt überrascht auf den ersten Blick: Diejenigen, die in der Werkstatt hochkonzentriert an ihren Werkstücken arbeiten, sind Kinder.

Attraktives Handwerk

Grünholzwerkstatt Auch 2021 ist das Spielmobil mit der mobilen Grünholzwerkstatt unterwegs, in dieser Woche beispielsweise zu Gast beim Naturfreundehaus. In der ersten Sommerferienwoche wird von Dienstag, 3. August, bis Donnerstag, 5. August, morgens von 9 bis 15 Uhr in der Grünholzwerkstatt auf dem Abenteuerspielplatz Erlenhof geschnitzt, gesägt, gebohrt und gedrechselt. Nach der Mittagspause wird dann auf dem Abenteuerspielplatz gespielt und getobt. Das Angebot ist kostenlos. Aufgrund der aktuellen Lage ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Die Plätze sind begrenzt. Infos und Anmeldung unter bit.ly/2V3StX1. ost

Die einzigen Erwachsenen im Raum sind Boris Flockerzi – der stellvertretende Leiter des Spielmobils ist gelernter Maschinentechnikergeselle und als Sozialpädagoge mit besonderer Qualifikation kompetenter Experte für den Bildungsbereich Naturwissenschaft und Technik – sowie Sebastian Libroks, die 22-jährige Annika Pister, die ein Freiwilliges ökologische Jahr (FJÖ) im Zentralen Lehrgarten absolviert und ihren Freund, Fabio Ostersehlt, mitgebracht hat.

Das Bildungsangebot, in der Holzwerkstatt frei oder angeleitet zu arbeiten, gibt es schon seit vielen Jahren. Die mobile Grünholzwerkstatt als co-konstruktives Bildungsangebot ist Teil des Spielmobils. „Wir haben ganz klein angefangen“, erzählt Flockerzi. „Seit die Kinderlandstiftung Geld zur Verfügung gestellt hat, wächst die Grünholzwerkstatt und hat sich zum eigenen Projekt des Spielmobils entwickelt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trotz vielfältiger Alternativen und großer Veränderungen, besonders in der medialen Umwelt, hat das bodenständige Handwerk nichts an Attraktivität eingebüßt. Die Lebenswelt, in der Kinder heute aufwachsen, bietet im Allgemeinen wenig Anregung zu handwerklicher Tätigkeit. Als Gründe nennt Flockerzi Platzmangel, fehlende Vorbilder oder schlichtes Desinteresse seitens der Erwachsenen. Nach seiner Erfahrung erkennt man an den meisten Kindern beider Geschlechter schon sehr früh große Begeisterung am konstruktiven Bauen und künstlerischen Gestalten, wenn man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt.

Sobald der Bezug zur Werkstatt hergestellt werden kann und Kinder den Wunsch äußern, sich dort zu beschäftigen, hält die Begeisterung am Werken in der Regel über lange Zeit an. So beispielsweise bei Leni. Die Achtjährige aus Sandhofen hatte auch schon an einem Bau-Projekt im Technoseum teilgenommen. Alexander (10) aus Edingen-Neckarhausen hat bei der mobilen Grünholzwerkstatt schon den nächsten dreitägigen Kurs gebucht.

Diese Motivation verschafft eine gute Ausgangssituation für Lernangebote, sich mit Flockerzi als erwachsenem Begleiter im Wissensgebiet Technik frei zu entfalten. Er bewerte auch nicht das Ergebnis, sondern die Ausdauer der Kinder, erklärt der Sozialpädagoge. Bei der Werkstattarbeit geht es ihm nicht um das reine „Werkeln“, wie es von außen gerne gesehen wird.

Mit Ziehmesser und Drehmaschine

Hier fängt bereits Bildung an, wie es heute von Politikern und Erziehungswissenschaftlern schon im Kindergarten gefordert wird. Freihandschnitzen, Arbeiten mit dem Ziehmesser auf dem Schneidesel oder Schneiden auf der Drehmaschine – egal, für was sich die Acht- bis Zwölfjährigen entscheiden, überall wird mit frischem grünem Holz gearbeitet. Die Maschinen laufen nicht mit Strom, sondern alle Geräte sind mechanisch, wie die Drehbank, mit der schon im Mittelalter gearbeitet wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei der Grünholzwerkstatt mit Boris Flockerzi fliegen die Späne, und je nach Geschick und Ausdauer haben die Kinder kleine Alltagsgegenstände und Spielzeuge selbst hergestellt, die sie am Schluss des dreitägigen Kurses stolz in die Kamera halten.