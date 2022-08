Wie sich Mannheim-Sandhofen auf die Kerwe freut

Nach langer Abstinenz durch die Corona-Pandemie lädt der 2020 gegründete Kerweverein endlich wieder zum Feiern nach Sandhofen ein: Vom Samstag, 27., bis Dienstag, 30. August, findet am Denkmal im alten Ortskern ein buntes Treiben mit Fahrgeschäften statt, das von der Eventplanung der Stadt organisiert wird. In der neuen Ortsmitte am Stich übernimmt der Kerweverein als Veranstalter die

...