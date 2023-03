Mannheim. Die vermisste 67-Jährige aus Mannheim-Sandhofen ist heute früh in Ludwigshafen wieder aufgetaucht. Polizeiangaben zufolge befindet sich die Frau vorsorglich in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus.

Die 67-Jährige wurde am Dienstagvormittag als vermisst gemeldet, als diese nach dem Einkaufen nicht nach Hause gekommen war. Die Polizei hatte mehrere Streifen, ein Mantrailer sowie einen Polizeihubschrauber im Einsatz.