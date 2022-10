Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Mannheim-Sandhofen

Mannheim-Sandhofen. Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag ist in Mannheim-Sandhofen ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 10.15 Uhr auf der Frankenthaler Straße/ B44 in Richtung Sandhofen einer 25-jährigen Audi-Fahrerin auf. Durch den Unfall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt und nach erster Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1