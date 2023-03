Verkehrsunfall in Mannheim mit schwer verletzter Person – Zeugen gesucht

Mannheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sandhofen ist am Freitagabend ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der 63-Jährige den linken Fahrstreifen der B44 in Fahrtrichtung Lampertheim, als ihn auf dem rechten Fahrstreifen ein großer, weißer Geländewagen überholte und vermutlich übersah.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann erschrak sich dabei und versuchte nach links auszuweichen, woraufhin er den Mittelgrünstreifen überfuhr und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 33-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt.

Der Fahrer des Geländewagens flüchtete von der Unfallstelle. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B44 in Fahrtrichtung Mannheim war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-777690 bei der Polizei zu melden.