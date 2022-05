Unbekannte brechen in Mannheimer Schule ein – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Turnhalle einer Schule in Mannheim-Sandhofen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr, sieben Dachfenster an der Turnhalle in der Karlstraße zerschlagen. Anschließend durchwühlten sie die Umkleideräume der Turnhalle. Nach Angaben der Polizei wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand dort nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 77769 0 zu melden.

