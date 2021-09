Über 2000 Euro für Kards

Das von den KC Tornados ausgerichtete Kinderfest zugunsten der Hilfsorganisation „Kinder am Rande der Stadt“ (Kards) erbrachte eine Spende von 2150 Euro, die die Veranstalter an den Vorsitzenden von Kards, Kurt Fitz, überreichten. „Wir sind immer auf Mittel aus Spenden angewiesen“, so Fitz. Der Dank galt vor allem Mathias Sauer, der aus seinem Unternehmen „Kids and Fun“ zwei Hüpfburgen, einen Popcorn- und Zuckerwattestand kostenlos zur Verfügung stellte. Mit dem Geld werden nicht nur Spielenachmittage, sondern auch größere Ausflüge finanziert. Bei Kards stehen die Betreuer den Kindern mit Rat und Tat zur Seite. eng

