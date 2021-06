Spielplatz wird später fertig

Die Sanierungsarbeiten auf dem Spielplatz in der Maria-Rigel-Straße in Sandhofen ziehen sich länger hin als erwartet. Dies räumte die Stadt auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ ein. Wie Stadtsprecher Kevin Ittemann erklärte, soll die Gesamtfläche des Spielplatzes nun wohl Mitte Juni eröffnen.

Anwohner Michael Seitz hatte sich mit der Frage, wann der Platz wieder eröffnet werde, an den „MM“ gewandt: Die Hälfte der Fläche des erst vor wenigen Jahren eingerichteten und in einem Neubaugebiet mit vielen jungen Familien gelegenen Spielplatzes war rund ein Jahr lang gesperrt. Nach Informationen, die Seitz von der Stadt erhalten hatte, sollte er ursprünglich Ende 2020 wieder ganz geöffnet sein.

Hügel umgestaltet

Der Spielplatz © Thomas Troester

Laut Verwaltung muss dort der Kletterhügel umgearbeitet werden. Die Gestaltung der Findlingsmauer weise Sicherheitsmängel aufgrund zu hoher Absturzhöhen auf. Diese Absturzhöhen sind in einer DIN-Vorschrift geregelt. Aufgrund der natürlichen und unregelmäßigen Beschaffenheit der bruchrauen Steine sei das Beheben dieser Mängel „ein höchst individueller und komplexer Vorgang“.

Diese Mängel mussten zunächst mit einem 3D-Scanner aufgenommen und in einem aufwendigen Planungs- und Ausschreibungsverfahren überplant werden, was auch die lange Sperrung des Bereiches nötig gemacht habe. „Für die Ausführung solcher individuellen und normgerechten Arbeiten gibt es nur einen begrenzten Pool an Firmen. Jegliche Planungs- und Ausführungsschritte müssen mit dem TÜV abgestimmt werden“, so Stadtsprecher Kevin Ittemann. Hinzu komme ein hoher Auftragsdruck auf die Firmen, wobei Materialien und Baustoffe zum Teil deutlich erhöhte Lieferzeiten aufgewiesen hätten.

„Kinder freuen sich riesig“

„Gerade in der Pandemie mit den ohnehin eingeschränkten Möglichkeiten haben Kinder und Eltern die Spielmöglichkeiten dort vermisst“, erklärt Michael Seitz. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, soll der TÜV schnellstmöglich die Anlage prüfen, damit sie dann freigegeben werden könne, kündigte die Verwaltung an. „Die Kinder hier bei uns freuen sich schon riesig darauf“, weiß Seitz.