So geht Demokratie: Stadtteilversammlung für Jugendliche in Mannheim-Sandhofen

Die Kinder und Jugendlichen aus Sandhofen sind aufgerufen, sich einzubringen: Das 68Deins! Kinder- und Jugendbüro der städtischen Jugendförderung veranstaltet eine Stadtteilversammlung in Sandhofen. In den Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendhaus oder in anderen Einrichtungen treffen sich die Mitarbeitender mit jungen Menschen aus dem Stadtteil, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung am Mittwoch, 17. November, ab 17.30 Uhr, in der Turnhalle der Gustav-Wiederkehr-Schule, Kriegerstraße 28, Politikern aus dem Bezirksbeirat und Gemeinderat, Mitarbeitenden der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. In der Versammlung versuchen die jungen Menschen dann, erwachsene Mitstreiterinnen aus Politik, Verwaltung und Vereins- und Verbandsarbeit für ihre Anliegen zu gewinnen. red