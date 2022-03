Mannheim-Sandhofen. Wegen einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B44 ist am Samstagmorgen die Ausfahrt der A 6 in Richtung Mannheim-Sandhofen gesperrt worden. Zudem soll die B44 von Lampertheim kommend gesperrt worden sein. Nach ersten Angaben der Polizei sollen in Fahrtrichtung Lampertheim zwei Fahrzeuge verunfallt sein. Die Unfallstelle sei inzwischen geräumt. Zum Unfallhergang und zum Verletzungsgrad liegen derzeit noch keine Informationen vor.

