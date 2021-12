Schals und Mützen zum Erwärmen

Seit bestimmt zehn Jahren treffen sich Frauen in Sandhofen und stricken für Organisationen, die warme Wintersachen brauchen. So auch in diesem Jahr. Ursula Schlüter, Hannelore Röhrig, Margathe Schäfer, Edith Peschke, Kathatrina Birli, Ursula Müller, Christa EL Asmar, Erika Dettmann und weitere fleißige Handwerkerinnen, die nicht benannt werden möchten, fertigten eifrig Handschuhe, Schals, Mützen, Socken, Taschen und Puppenkleider. Ja, es entstanden sogar kleine Puppen, die vor allem den Kindern viel Freude bereiten sollten.

Sackweise Wolle gespendet

Dass der „Strickkreis“ der immer lustigen und noch rüstigen Seniorinnen auf die heutige Mitgliederzahl gewachsen ist und längst weit über Sandhofen hinausgeht, das ist einem Artikel über die wohltätige Arbeit im „Mannheimer Morgen“ vor Jahren zu verdanken. Heute ist der Kreis der helfenden Hände so groß, weil Frauen aus vielen Stadtteilen sich daran beteiligen. Eine Teilnehmerin, die extra von der Bergstraße zum Strickkreis kommt, hatte sackweise Wolle gespendet. Eine Andere wiederum spendete Kleidung ihres verstorbenen Mannes, die vor allem beim Verein der Wohnsitzlosen gerne angenommen wurde.

Kinderhaus als Adresse

Zu Anfang bedachte der „Strickkreis“ mit den wärmeden Stricksachen die Kinder der Vesperkirche. In der Zwischenzeit wurden auch andere Mannheimer Institutionen beschenkt. In diesem Jahr durfte sich das Kinderhaus St. Joseph in Käfertal und das Johann Peter -Hebel-Heim sowie die Organisation der Straßenkinder über die wärmende Winterware freuen.

In diesem Jahr haben sich die fingerfertigen Seniorinnen aber noch zusätzlich zur Fertigung der wärmenden Strickware etwas anderes einfallen lassen: In der Advents- und Weihnachtszeit sollte Süßes nicht fehlen, Kuchen unbedingt am Nachmittag die Kaffeetafel zieren oder nach dem Essen als Nachtisch gereicht werden.

Die Wohnsitzlosen, für die die Frauen unzählige Rührkuchen gebacken haben, werden diese Kuchen sicherlich genießen und ihre Freude daran haben.