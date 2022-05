Sanierung der A6 bei Mannheim-Sandhofen frühzeitig beendet

Mannheim. Die Arbeiten auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck sind schneller als geplant am Sonntag abgeschlossen worden. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, konnte die insgesamt 4,5 Kilometer lange Fahrbahnstrecke in nur knapp vier Tagen erneuert werden. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war voll gesperrt gewesen und die Arbeiten als 24-Stunden-Baustelle ausgeführt worden. Staus seien aufgrund des geringen Wochenendverkehrs und der früh angekündigten, großräumigen Umleitungen ausgeblieben.

