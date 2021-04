Pfarrer bleibt als Kooperator

Das Pensionsalter eines katholischen Pfarrers beginnt in der Regel mit 70 Jahren. Davon ist Pfarrer Franz Schmerbeck (Bild) von der Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord noch einige Jahre entfernt. Dennoch ändert sich für ihn in nächster Zeit einiges: Er gibt die Leitung der Seelsorgeeinheit Mannheim Nord zum 1. September an Dekan Karl Jung ab (wir berichteten).

„Das Alter macht sich aber auch bei mir, wie bei jedem anderen, bemerkbar“, sagt Schmerbeck im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. Zudem sei er auch nicht mehr so belastbar wie in früheren Jahren. Deshalb habe er das Angebot aus Freiburg gerne angenommen, als Kooperator (eine Art Hilfsgeistlicher) in einer Pfarrei tätig zu sein. Dass es nun „seine“ Pfarrei werden würde – für ihn umso besser: Denn er bleibt der Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord mit dem Titel Pfarrer erhalten, deren Leitung Ehrendomkapitular Karl Jung, Dekan in Mannheim und Leiter der Seelsorgeeinheit Johannes XXII, dann als Pfarr-Administrator übernimmt.

Aufgaben abgesprochen

© Angelika Engler

Jung koordiniert künftig die Gemeinden St. Bartholomäus, Guter Hirte (mit Blumenau), St. Franziskus, Lioba und St. Elisabeth. Allerdings werde die Aufgabenverteilung mit den Pfarrern Schmerbeck, Klaus Zöller, Ryszard Dyc, Dieter Heck (Subsiduar) und Pater Anand Weis, (Subsiduar) sowie mit Diakon Egbert Heimbüchen und den Pastoralrefenten Volker Imgram, Paulina Scheffzek und den Gemeindereferentinnen Susanne Fest, Elisabeth Stöhr und Sandra Waindok abgesprochen. Wer wann und wo Gottesdienste halten wird, wollen alle gemeinsam entscheiden.

Aktiver Sänger

Bereits vor zehn Jahren hatte sich Schmerbeck Gedanken darüber gemacht, wie es für ihn weitergehen soll, wenn seine Dienstzeit zu Ende geht. Im Gespräch mit dem „MM“ verrät er, dass auch die Übernahme einer kleinen Pfarrei zeitweise für ihn im Raum stand. Doch er habe nichts Passendes gefunden, denn eine Gemeinde auf dem Land kam für ihn als begeisterter Freund von Kunst und Kultur nicht infrage. Weil er selbst aktiv im Motettenchor (Kammerchor) Mannheim singt, schlug sein Herz schon immer für eine Stadt. „Wenn es meine Gesundheit zulässt, denke ich, noch weitere fünf Jahre meinen Dienst in der Gemeinde verrichten zu können“, so kündigt Pfarrer Schmerbeck der Gemeinde an. Da keine der geistlichen Würdenträger und Referenten ihre Gemeinden verlassen werden, ändert sich also für die Katholiken in den nördlichen Stadtteilen Mannheims – bis auf die neue Leitung der Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord – erst einmal nichts. (Bild: Angelika Engler)

