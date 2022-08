Person bei Brand in Mannheim-Sandhofen lebensgefährlich verletzt

Mannheim. Ein Feuer ist am Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Sandhofen ausgebrochen, dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam es kurz vor 14 Uhr aus unbekannten Gründen zu dem Brand. Die Feuerwehr teilt mit, dass zunächst eine Person in der Brandwohnung vermisst wurde. Die Feuerwehr rettete die verletzte Person. Diese wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben. Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der angrenzenden Bereiche dauern laut Feuerwehr noch an. Über das weitere Ausmaß liegen laut Polizei noch keine weiteren Informationen vor.

