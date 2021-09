Oktoberfest im Blick

Endlich wieder Veranstaltungen ausrichten: Die Vorfreude darauf war bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins 1878 Sandhofen nicht nur beim Vorsitzenden Heinz Guckert und seinem Team, sondern auch bei den Sängern zu spüren. Sie trafen sich im Clubhaus des SKV Sandhofen, ihrem Stammlokal, in dem sie auch die Singstunden abhalten.

Der Jahresrückblick fiel kurz aus, denn große Veranstaltungen wie Kappenabend, Oktoberfest und Feier zum Vatertag waren der Pandemie zum Opfer gefallen. Wenigstens hatte der MGV bei der Aufstellung des Maibaums am Stich für etwas Feststimmung sorgen können.

Jetzt blickt der Verein nach vorn und möchte am 23. Oktober das beliebte Oktoberfest anbieten. Am 21. November steht Singen in der Dreifaltigkeitskirche auf dem Programm, am 18. Dezember Weihnachtsfeier, am 5. Februar 2022 Kappenabend.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen. Erster Vorsitzender bleibt Heinz Guckert, Stellvertreter Thorsten Schmidt, Kassier Walter Guckert und Schriftführer Hans-Ulrich Jagosky. Vizedirigenten sind Thomas Paul, Markus Schnell und Heinz Guckert. eng

