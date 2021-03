Ein Mann beobachtet aus Langeweile seine Nachbarn in anderen Wohnungen und Hinterhöfen und sieht dabei, wie eine junge Dame Gymnastikübungen. . . Moment. . . Moooment! Ist das nicht. . . Hitchcock? „Das Fenster zum Hof“? Mit James Stewart und Grace Kelly, wo er mit dem Gipsbein. . .? Falsch, ganz falsch! Es ist Hubert Becker, „Das Fenster zum Garten“, ein Gipsbein kommt nicht darin vor, und auch James Stewart und Fürstin Gracia spielen keine Rolle. Wohl aber der Ich-Erzähler, und der trägt – wie stets bei Hubert Becker – durchaus autobiografische Züge. Der mittlerweile sechste Roman des Sandhofers erscheint in wenigen Wochen im INFO-Verlag Bretten, die Story mit dem Garten-Voyeur changiert zwischen Krimi-Reißer, in dem es um Kunstfälscher und Straßenkämpfe geht, zwischen nostalgischem Road-Movie und humorvoller Liebesgeschichte.

„Das Fenster zum Garten“

AdUnit urban-intext1

Sie führt von Sandhofer Hinterhöfen über den Frankfurter Hauptbahnhof bis nach Paris. Am Anfang dieses Trips in die Stadt der Liebe steht freilich erst einmal ein waschechter Mord. Und wie oft in Krimis hat die Polizei zunächst wieder den ganz Falschen im Visier. Eine abenteuerliche Flucht mit einer nicht ganz so gediegenen Dame führt den Verdächtigten an die Seine, wo er. . .Stopp! Wir wollen hier schließlich nicht zuviel verraten. Nur dies noch: Am Ende sind wir wieder in Sandhofen und gucken mit dem Erzähler aus dem Fenster.

Dass Hubert Becker sich der Literatur verschrieben hat, stand zunächst eigentlich gar nicht im Drehbuch seines Lebens. Vor fast 72 Jahren erblickt er in Mannheim das Licht der Welt, nach vier Jahren Volksschule und einer Episode am Gymnasium, die bis zur Untertertia währt („zugegebenermaßen aus Faulheit abgebrochen“, wie Becker versichert), lernt er Industriekaufmann.

Freude am Formulieren

Mit 19 wird er, kaum selbst erwachsen, Vater, nimmt diverse Jobs an, um die junge Familie ernähren zu können, und findet mit 28 den Beruf, in dem es ihn bis zur Rente hält: Hausmeister an der Gustav-Wiederkehr-Schule. Von daher kennt er halb Sandhofen, die andere Hälfte lernt er als Bezirksbeirat der SPD kennen, ein Amt, das er – mit Unterbrechung – seit 30 Jahren bekleidet.

AdUnit urban-intext2

Formulieren hat ihm schon immer Freude gemacht, Becker liest und erzählt gern und interessiert sich eigentlich für alles. Von dort ist es nicht weit, sich selbst am ersten Roman zu versuchen.

Der Erfolg gibt ihm recht, „Das Fenster zum Garten“ ist sein sechstes Werk, kaufen kann man es, wie gesagt, in wenigen Wochen, es soll 15 Euro kosten.