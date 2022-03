Mit Grünen-Stadträtin Gabriele Baier in Mannheim-Sandhofen in die Gartensaison starten

„Klima- und Artenschutz durch naturnahes Gärtnern“ – so heißt eine Workshop-Reihe des Vereins Ökostadt-Rhein-Neckar und des Zentralen Mannheimer Lehrgartens an der Lilienthalstraße 60 in Sandhofen. Nun stehen im April, Mai und Juni die letzten drei Workshops an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Anlage einer Wiese und mein kleiner Garten“ sind die Themen am Samstag, 9. April, 14 bis 16 Uhr. Grünen-Stadträtin und BUND-Vorsitzende Gabriele Baier zeigt unter anderem, wie heimische Kleingehölze und ausgewählte Stauden auch einen kleinen Garten oder Vorgarten in ein lebendiges Biotop verwandeln. Am Samstag, 21. Mai, ebenfalls 14 bis 16 Uhr, stehen „Alternativen zum Schottergarten“ auf dem Programm, am Samstag, 25. Juni, wird das Thema Nutzgarten näher beleuchtet.

Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung per Email an info@oekostadt.org oder unter Telefon 06221/4 04 97 07 möglich. lang

Info: Infos unter www.oekostadt.org/Naturgarten.html

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2