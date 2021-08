MGV nimmt Chorprobe auf

Sie sehnen, wie alle, das Ende der Pandemie herbei: die Sänger des Männergesangvereins 1878 Sandhofen. Über den Lockdown waren die Stimmen in 1. und 2. Tenöre, wie in die Bässe eingeteilt. Jetzt konnten sie sich mit allen Sängern, aufgeteilt in Gruppen, wieder einsingen. Nach 45 Minuten verließen die Sänger den gelüfteten Raum in ihrem Vereinslokal, dem SKV Clubhaus. Nach kurzer Pause durften die Bässe dann beweisen, dass auch sie das Singen nicht verlernt haben. Die Vorstände Heinz Guckert und Thorsten Schmidt konnten sich mit der Lösung anfreunden. Langsam traut man sich wieder, Veranstaltungen zu planen wie etwa die Jahreshauptversammlung. Auch das Oktoberfest steht bereits auf der Agenda. eng

