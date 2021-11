Mannheim-Sandhofen: Sängerbund Sängerlust sucht Tenöre

„Singe, wem Gesang gegeben“. Nach diesem Motto arbeitete schon der bekannte Chorleiter und Gründer der Chöre, Gotthilf Fischer. Frei nach diesem Motto sucht der Sandhofener Gesangverein Sängerbund Sängerlust Männer und Frauen, die sich dem gemischten Chor gerne anschließen möchte. Der Chor unter Leitung des Dirigenten Markus Schnell hat mit den Singstunden wieder angefangen. In ihrem neuen Stammlokal in der Balkan Perle, Kalthorststraße 44, treffen sie sich jeden Dienstag ab 18 Uhr.

„Alles würde besser klingen, hätten wir mehr Mitglieder“, so der langjährige Vorsitzende Hubert Becker. Insgesamt vier Männer und elf Frauen bereichern bis jetzt den Chor. Nun ist man auf der Suche nach männlichen Stimmen – vor allem an Tenören fehlt es. Aber egal ob männliche oder weibliche Mitglieder: alle, die gerne singen, sind willkommen. Groß geschrieben wird bei den Sängern nicht nur das Musikalische. Nach der Singstunde sitzen alle noch gerne bei einem gemütlichen Plausch zusammen. Auch Festlichkeiten die der Chor ausrichtet, laden zum Verweilen ein. Wer möchte, darf dienstags einfach unangemeldet zur Probe in der Balkan Perle erscheinen. eng