Mannheim-Sandhofen: „Kinder am Rande der Stadt“ stellt sich neu auf

Nach fast 17 Jahren in der Vorstandschaft, davon 14 als 1. Vorsitzender, ist Kurt Fitz aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Vorstandswahl beim Förderverein „Kinder am Rande der Stadt e.V.“ angetreten. Zu seiner Nachfolgerin wurde Tania Pchalek gewählt.

2005 gründete Fitz mit seinem Freund Peter Schork den Förderverein. Anfangs war er 2. Vorstand, bis Peter Schork den Vorsitz an ihn weitergab. „Der Verein verdankt Kurt Fitz sehr viel. Er und Peter haben das Fundament gelegt für eine großartige Sache, die über die Jahre immer weiter gewachsen ist“, würdigt Tanja Pchalek das Engagement ihres Vorgängers.

Das Unterstützen von Kindern aus sozial schwachen Familien, Kindern, die eine Zuflucht vom Alltag an der Armutsgrenze brauchen und diese in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, ist ein Anliegen des Vereins. Nie sei der Bedarf an solchen Organisationen größer als in den letzten Jahren gewesen. „Leider mussten coronabedingt immer wieder Aktivitäten abgesagt oder verschoben werden. Doch trotz Corona schafften es Kurt und die anderen Verantwortlichen, die Kinder beisammenzuhalten und jede Gelegenheit zu nutzen, um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, dankt Susanne Karpa, die ebenfalls im Vorstand aktiv ist (Presse) und lange Jahre zusammen mit Kurt Fitz in der Vorstandschaft gearbeitet hat: „Ich habe immer gerne und vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet.“ Leider sei coronabedingt bisher keine Verabschiedung möglich gewesen. „Aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben“, so Tanja Pchalek.

Infos auf Facebook

Auch Stadträtin Andrea Safferling, Schirmherrin des Vereins, empfindet eine tiefe Verbundenheit zu Kurt Fitz: „Ich bin froh, dass er sich jetzt mehr Zeit für sich und seine Familie nimmt. Dem neuen Vorstand werde ich selbstverständlich sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen“, verspricht sie. Die neue, komplett weibliche Vorstandschaft besteht aus Tanja Pchalek, Patricia Weichsel, Susanne Karpa, Rebecca Fitz und Angelika Dages. Infos auch auf der Facebook-Seite oder unter kards-ev@gmx.de.