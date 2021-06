Laufen und Radeln

Da der im Jahr 2019 gegründete Kerweverein in Sandhofen Corona-bedingt noch keine Möglichkeit hatte, sein Potenzial bei einer Kerwe zu präsentieren, und noch unklar ist, ob eine Kerwe in der üblichen Version möglich ist, hat sich die Vorstandschaft entschlossen, dieses Jahr eine Alternative zu bieten: den ersten virtuellen Kerwelauf mit Kerwebiking in der traditionellen Kerwewoche vom 18. bis 24. August.

Der Vorstand hat zusammen mit der Mannheimer Laufakademie ein Konzept mit verschiedenen Distanzen und Altersgruppen erstellt, an dem jeder – ob Jung oder Alt – beim Laufen oder mit dem Rad teilnehmen kann. Interessierte müssen dazu auf die Homepage www.kerwelauf-sandhofen.de gehen, dort werden auch die Teilnahmeregeln erklärt. Hier kann man sich anmelden und dann die Teilnahmegebühr überweisen.

Nach dem erbrachten Nachweis der Leistung bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde und eine Medaille. Außerdem werden Gutscheine der Sponsoren des Kerwevereins verlost. Zu diesem Event hat der Verein zudem alle Mitarbeiter der größten Mannheimer Firmen eingeladen, um so ein möglichst breites Publikum anzusprechen. scho