Kerwe unter Bäumen

Im Clubhaus des SKV in der Gaswerkstraße 25 wird ein kleines „Kerwe-Event unter Bäumen“ auf der Freifläche vor den Sportplätzen gefeiert. Am Freitag, 20. August, sorgt DJ Bailey von 18 bis 23 Uhr und am Samstag von 16 bis 23 Uhr musikalisch für Stimmung. Am Sonntag, 22. August, spielt die Sandhofener Kultband das „Blaulicht Trio“ zum Frühschoppen von 10 bis 12.30 Uhr auf. Das etwas andere Fest endet am Sonntag um 16 Uhr. Die Küche des SKV bietet an allen Tagen frische Speisen vom Grill an, am Sonntag zusätzlich noch Kaffee und Kuchen. Der Eintrittspreis (bis zum Alter von 17 Jahren sind die Gäste kostenfrei) beträgt Freitag und Samstag 5 Euro und am Sonntag 2,50 Euro. Eintrittskarten sind im Clubhaus und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Einlass ist nur für Geimpfte, Genese oder Getestete. eng

