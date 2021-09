In kleinem Rahmen gefeiert

Man merkte es den Menschen richtig an, die Sehnsucht, sich mal wieder mit vielen Freunden zu treffen, um endlich wieder gemeinsam zu feiern. Ein Gefühl, das vielen lange fehlte und nun zurück kam. Insgesamt drei Tage feierten die Menschen auf dem Gelände des Sport und Kultur Verein Sandhofen e.V. (SKV).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Begrüßung nach dem langen Warten auf ein Wiedersehen fiel deshalb auch wortreich aus. Auch wenn das Sandhofener Volksfest nicht wie üblich gefeiert wurde, war auch dieses Fest in kleinerem Rahmen ein voller Erfolg. Es war eher eine Kerwe „back to the roots“, also zurück zu den Wurzeln, zur Gastronomie, wo das Fest eigentlich her kommt.

Der SKV Sandhofen organisierte zusammen mit dem Kerweverein das dreitägige Event, das unter der schönen Kulisse der großen Bäume stattfand. Am Freitag und Samstag heizte DJ Bailey der Feiernden mit seiner Musik ein. Das Wetter spielte allerdings an den drei Kerwetagen nicht so ganz mit. Am Freitag und Samstag ging alles noch bei noch hochsommerlichen Temperaturen über die Bühne. Da spielte Petrus mit und öffnete nicht seine Schleusen. Am Sonntag, beim Frühschoppen mit der Sandhofener Kultband „Blaulicht Trio“ war dies anders. Regenschauer vermiesten die Stimmung. Aber die Sandhofener sind ja nicht aus Zucker. Bei jedem erneuten Schauer suchten sie unter den großen Schirmen auf der Terrasse der Gaststätte Schutz und ließen sich nicht vertreiben. Ob Regen oder Sonnenschein, getanzt wurde bei jeder Wetterlage.

Die Helfer am Ausschank waren, wie auch die beiden Köche am Grill, ständig gefordert. Für die Freunde der Kerwe und des Feierns war diese, wenn auch im kleineren Rahmen, ein gelungenes Fest. Bleibt nur zu hoffen, dass im nächsten Jahr die Kerwe in der gewohnten Größe mit den Fahrgeschäften und was sonst noch dazugehört, wieder stattfinden kann. eng

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2