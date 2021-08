Hallo im Lehrgarten

Groß war das „Hallo“ und die Wiedersehensfreude der Mitglieder des Awo-Ortsvereins Sandhofen beim ersten Treffen, das coronabedingt nicht in der Schönauer Straße, sondern in den Räumen des Lehrgartens stattfand. Ortsvereinsvorsitzender Alexander Manz hatte dazu auch Mitglieder aus Schönau eingeladen. Unter die Gäste gesellte sich zudem Angelika Weinkötz vom Vorstand.

Viel geleistet

Weinkötz erklärte, dass sie stolz auf alle Mitarbeiter sei, da sie in der Pandemie sehr gefordert waren und viel Leistung gezeigt hätten. Vor allem die Mitarbeiterinnen in der Pflege seien sehr gefordert gewesen. Die neue Leiterin der ambulanten Pflege, Christine Lehmann, stellte sich den Anwesenden vor und erklärte, was an Dienstleistungen alles von der Arbeiterwohlfahrt angeboten wird. Neu eingerichtet wurde beispielsweise die „Quasselstrippenleitung“ für allein stehende Menschen. Für sie sei man immer Ansprechpartner gewesen.

Bei Bratwurst und Kartoffelsalat ließen es sich die Mitglieder nicht nur gut schmecken, sondern freuten sich, dass sie sich nach so langer Zeit der Entbehrung wieder persönlich treffen konnten. eng