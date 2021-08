Gewerbeschau wird verlegt

Im Nebenzimmer des SKV Gaststätte begrüßte die Vorsitzende des Gewerbevereins Sandhofen (GV), Bettina Herbel, die Mitglieder. Viele Veranstaltungen, an denen der Gewerbeverein eigentlich beteiligt ist, konnten pandemiebedingt nicht ausgeführt werden, berichtete sie. Lediglich die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ fand virtuell im Capitol statt. Unklar ist, ob die Veranstaltung am 6. November ausgerichtet wird.

Die „Blümchenaktion“, bei der in der Vergangenheit Blumenstöcke am 1. Mai an die Bürger verschenkt wurden, wird voraussichtlich auf das Ende der Sommerferien auf einem Markttag verlegt. Klar ist, dass das größte Sandhofener Fest, die Kerwe im August, nicht stattfinden wird. Die Gewerbeschau, die für 2022 angedacht war, wird wohl auf 2023 verlegt. Corona macht es eben nicht einfach, Veranstaltungen zu planen.

Taler kein Erfolgsprodukt

Das Augenmerk der Gewerbetreibenden liegt auf der neuen Aktion „Heimatshoppen“. Ausführlich referierte Heike Anders-Dahms über diese Aktion, von der man sich viel verspricht. Anders-Dahms hob bei ihrer Präsentation die Vorteile hervor und zeigte die Gründe auf, die dafür sprechen. So soll auch der Stadtteil davon profitieren und attraktiver werden. Die Aktion „Heimatshoppen“ wird auch bundesweit mit einer IHK-Kampagne beworben. Nicht so, wie es sich die Gewerbetreibenden erhofft hätten, läuft die Aktion mit dem Sandhofen Taler. Dieser Sandhofen Taler, den man in vielen Geschäften erwerben kann, dient als Zahlungsmittel und bietet sich zudem als Geschenk anstelle eines Gutscheins an.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt stand mit der Satzungsänderung an. Dies Änderung, die den neuen Namen des GV beinhaltet, wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. Der Gewerbeverein führt jetzt den Namen Gewerbeverein Sandhofen 1900 e.V. und nicht mehr Gewerbeverein Sandhofen 1900 e.V. im Bund der Selbstständigen (BDS).

„Heimatshoppen Sandhofen“ ist präsent in Facebook und in YouTube wie auf der Website des GV unter Gewerbeverein-sandhofen.de. eng