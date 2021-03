Schon lange sei es ein Anliegen, Straßen wie die Domstiftstraße, die Luftschifferstraße und die Kalthorststraße grundlegend zu verbessern. Die allergrößten Löcher seien nun dieser Tage ausgebessert worden, berichten die Sandhofer SPD-Bezirksbeiräte Hubert Becker, Myriam Hartmann und Marcel Knoch. Ein weiteres Thema sei die Ampelschaltung an der Kreuzung Domstiftstraße/Bürstadter Straße sowie deren Ausstattung mit Tempomessungen. Hier sei regelmäßig zu beobachten, wie an der vielbefahrenen Einmündung gefährliche Situationen entstünden. Einen Auslöser dafür haben die Bezirksbeiräte ausgemacht: „Die Grünphase an der Domstiftstraße ist extrem kurz, weshalb Verkehrsteilnehmer bei Gelb beziehungsweise Rot noch durchfahren und umgekehrt querende Lastwagen mit hohem Tempo fahren.“

Die Verbesserung des ÖPNV sei ebenfalls ein Thema, das von Bürgern an die SPD herangetragen wurde. Etwa die Frage, ob es möglich sei, die Buslinie 50 durchgängig von Sandhofen nach Neckarau anzubinden. Dies würde die direkte Erreichbarkeit zum Benzwerk, nach Waldhof und Feudenheim ohne Umsteigen wesentlich verbessern.

In Sachen Spielplätze formulieren die SPD-Bezirksbeiräte Kritik an der Verwaltung: „Die erfreulichen ersten Maßnahmen der Neugestaltung oder Sanierung der Spielplätze scheinen ins Stocken zu geraten“, so Knoch. „Von den angekündigten Maßnahmen im Karl-Schweitzer-Park ist noch nichts zu sehen, und die Absperrungen am beliebten Spielplatz an der Maria-Rigl-Straße werden offensichtlich zum Dauerzustand“, so Becker. red/scho