Fußgängerzone rund um den Stich in Mannheim-Sandhofen?

Mit großem Aufwand wurde der Bereich um die Endhaltestelle Sandhofen vor 13 Jahren umgebaut und verschönert, sodass sich die Bewohner jeden Alters hier gerne aufhalten. Inzwischen hat man festgestellt, dass eine Sperrung des Bereichs um den Stich während der Sandhofer Kerwe dem Geschäftsleben nicht schadet, warum also nicht den Stich ganzjährig zur Fußgängerzone machen? Denn der Verkehr von der verlängerten Leinenstraße, die in die Schönauer Straße übergeht, zerteilt die Idylle.

Trotz Tempo-30-Zone werde hier oft zu schnell gefahren, was besonders für Senioren und Kinder gefährlich werden kann, wenn sie die Straße überqueren. Bürger und Bezirksbeirat wünschen sich daher eine Fußgängerzone rund um den Stich, nur Busse und Straßenbahnen hätten Durchfahrt. In der Stellungnahme der Stadt wurde dieser Vorschlag abgelehnt. „Die Verbindung der Sandhofer Ortsteile Nord und Süd verläuft über die Leinenstraße, Spinnereistraße bis in die Schönauer Straße. Mit der Einrichtung einer Fußgängerzone würde die Nord-Süd-Verbindung entfallen“, so die Begründung.

Blick über den Brunnen am Stich in Sandhofen: Hier könnte der Autoverkehr ganz verbannt und eine reine Fußgängerzone geschaffen werden. © Jan Zurheide

Autoposer als Ärgernis

Die Folge wäre, dass die Autofahrer sich Umwege suchen und auf kleinere Seitenstraßen ausweichen würden. Gesicherte Querungsmöglichkeiten über die Hauptverkehrsstraße seien auf Wunsch des Bezirksbeirates im Vorfeld geschaffen worden. Um herauszufinden, wie viele Geschwindigkeitsübertretungen es rund um den Stich gibt, hat die Stadt mehrfach Messungen durchgeführt. Dabei lag die Verstoßquote im letzten Jahr bei 6,9 Prozent, stadtweit liegt sie bei 8,6 Prozent, Sandhofen liegt also darunter.

Der größte Anteil der Verstöße liegt damit bei sechs bis zehn Stundenkilometer über der 30er Grenze, was auf dem Papier unscheinbar aussieht. Die Bewohner von Sandhofen sehen es jedoch anders. Am Stich gibt es Restaurants, Cafés und Bäckereien, doch vor allem ein Eiscafé sei bei Auto-Posern äußerst beliebt. Diese scheinen in den Besuchern ihr Publikum zu sehen und machen ordentlich Lärm beim Starten. Auch wenn die Geschwindigkeitsübertretungen sich in Grenzen halten, der Lärm der Poser sei vor allem im Sommer lästig - ein stadtweites Problem.

Auch zeigte sich im Bezirksbeirat Unzufriedenheit, da bereits Anträge für Maßnahmen wie farbige Bodenmarkierungen oder Geschwindigkeits-Anzeigetafeln mit Smiley von der Verwaltung abgelehnt wurden. Die Smileys kamen nicht zustande, da diese an einer Laterne hängen sollten, deren Statik allerdings nicht mitmachte. Außerdem war das Vorhaben auch aus „ästhetischen Gründen“ gescheitert.

„Das ist schwer nachvollziehbar, dass die Laterne der Last nicht standhält oder die Ästhetik leidet“, sagte Sitzungsleiter Christian Specht und meinte, er wolle eine Lösung finden. Er werde die beiden Punkte - Smiley-Tafeln und farbliche Markierung der Fahrbahn - zur Verwaltung mitnehmen.