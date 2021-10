Mütter und Väter in Sandhofen nahmen an der Aktion „Putz’ Deine Stadt heraus!“ teil und füllten an drei Nachmittagen zehn Säcke. Aber nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kleinen beteiligten sich. „Das Pfandgeld der gefundenen Dosen und Flaschen fließt in unsere Kasse“, so Organisatorin Stefanie Sperl. Damit möchte sich alle einen gemütlichen Abend bei einem guten Essen machen. eng Bild: Angelika Engler

