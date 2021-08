Endlich miteinander toben

Groß war die Freude bei den Akteuren bei Kinder am Rande der Stadt (KARDS), als von dem Kegelclub der SC Tornados die Einladung kam auf dem Gelände im Steinweg zwischen Sandhofen und Schönau ihr Kinderfest auszurichten. Nicht nur der Vorsitzende Kurt Fitz, sondern alle Helfer und die Kinder brachen in Jubel aus. Der Vorstand des Kegelclubs, Petro Diego und seine Vorstandskollegen, freuten sich, dem Verein das Angebot machen zu können.

Bunte Luftballons der Renner

Genügend Platz bietet das von dem Kegelclub angemietete Grundstück. Die Kinder, nicht nur die von KARDS, waren außer Rand und Band – vor allem, weil sie endlich miteinander spielen konnten. Viele Eltern zog es an diesem warmen Samstagnachmittag in den Steinweg entlang der B 44. Nicht nur Toben war an der aufgebauten Spielestation angesagt. Die aufgebaute Hüpfburg zog die Kleineren an. Andreas Knecht trug besonders zur Unterhaltung der Mädchen und Jungen mit bunten Luftballons, aus denen er Figuren uns andere Sachen formte, bei. Gefragt bei den Jungs waren vor allem Schwerter und Helme, bei den Mädchen eher Rosen und Hunde als Figuren.

Eine lange Warteschlange bildete sich auch an dem Stand beim Kinderschminken, das bei jedem Kinderfest sehr beliebt ist. Für die begleiteten Erwachsenen, wie auch die Kinder, war mit Speis und Trank durch die Tornados bestens gesorgt. Das Treiben und Lachen der Kinder war bis weit hinaus über den Steinweg hinaus den ganzen Nachmittag zu hören. Was an diesem Tag widerlegt wurde, war die Meinung, dass Kinder nur vor dem TV Gerät sitzen oder am Handy spielen. Nein, tun sie nicht, wenn man ihnen ein Spieleangebot macht. Den Reinerlös des Festes spenden die Mitglieder der Tornados an Kinder am Rande der Stadt. eng