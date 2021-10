Eine Ballade für den Lockdown

Mit einer kleinen Besetzung des Akkordeon Orchesters Sandhofen (AOS) lud der Leiter Klaus Jörger zu einem Konzert in die Dreifaltigkeitskirche in Sandhofen ein. Musikalisch ging es mit dem Thema Ludwig van Beethoven, anlässlich seines 250. Geburtstages im Jahre 2020, los. Mit den Stücken „Die Romanze“ und „Deutscher Tanz Nr. 6“ begann die Veranstaltung.

Auch das Thema Corona spielte eine Rolle. „Bella Ciao“ – dieses Lied, das in der Pandemie Menschen auf den Balkonen (vornehmlich in Italien) sangen und das bereits im 20. Jahrhundert von Reispflückerinnen in der Po-Ebene gesungen wurde, zählten zum Programm, wie auch die selbst komponierten Stücke von Jörger, die „Lockdown Ballade“ und das „Lockdown Intermezzo“. Begleitet hat der Bandleader die Akkordeonspieler nicht nur gesanglich, sondern auch mit seinem Saxophon.

„Power of Love“ – diesen Song von Jennifer Rush sang Marion Gruber, die dafür viel Applaus erhielt. Nicht nur Jörgers Tochter Marion, auch sein Frau Inge und Angela Hofferer bereicherten das Konzert gesanglich. Das neue Mitglied, der zehn Jahre alte Felix Hofferer, fand immer den richtigen Takt als Percussionspieler an seinem Cachon.

Am Ende des Konzertes konnten sich die Besucher an den gespielten und bekannten Titeln der Filmmusik erfreuen. Unter großem Applaus verabschiedeten sich die Musiker und Solistinnen von ihrem Publikum. Durch das Programm führte Beate Horlé. eng

