Einbruch in Mannheim-Sandhofen - Zeugen gesucht

Mannheim. Nach einem Einbruch in ein Haus im Neuschloßweg in Mannheim-Sandhofen sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Einbruch zwischen Sonntag, 2. Oktober, und Mittwoch, 12. Oktober. Nach Polizeiangaben verschafften sich die bislang unbekannten Täter vermutlich über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Neben Bargeld entwendeten sie auch Schmuck. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Spuren werden durch die Kriminaltechnik ausgewertet. Die Polizei bittet Zeugen, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621 174 4444 zu wenden.

