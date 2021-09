Ein bisschen Kerwe geht in diesem Sommer doch

Seit mehr als 500 Jahren wird im August in Sandhofen Kerwe gefeiert. Aufgrund der bestehenden Corona-Bestimmungen konnte das Fest in diesem Jahr nicht stattfinden. Etwas Kerwegefühl gab es dann doch. In Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort und der Unterstützung des „Förderclub Freibad Sandhofen“ veranstaltete der Kerweverein einen Ökumenischen Gottesdienst im Freibad.

Die Freude darüber war Pfarrerin Claudia Erfeld von der „Evangelischen DreiEinigkeitsGemeinde“ deutlich anzusehen. Der Kerweverein habe sich mit der Idee an die Gemeinde gewandt, erzählte sie im Vorfeld. Die Verantwortlichen des Freibades seien schnell überzeugt gewesen und hätten das lauschige Plätzchen auf der Wiese zur Verfügung gestellt. Trotz tiefhängender Wolken waren zahlreiche Besucher gekommen. „Es gibt keine Kerwe, die Rede gibt es trotzdem“, begrüßte die Pfarrerin Jasmin Schäfer und Wolfgang Merz von der Kerwebagage. Traditionell eröffne die „Kerweredd“ die Feierlichkeiten auf der großen Bühne, aber „das winzige Virus verdirbt uns den Spaß“, klagte Schäfer. Launig sprach sie über die Absage der Männerstammtische, den geschlossenen Bürgerdienst und das Verbot der Chorproben – das Thema Corona ließ sich nicht vermeiden. Aber auch die örtliche Verkehrspolitik nahmen die beiden aufs Korn. Man müsse in der Schönauer Straße einfach mehr Blitzer aufstellen. Mit den Einnahmen könne man sämtliche Buckelpisten des Stadtteils ausbessern.

Für Urlaubsreisen brauche man jetzt 3G, erklärte Bauer Merz und fügte hinzu: „Ich behaupte, man braucht ein viertes G, denn ohne Geld bist du nirgends gerngesehen“. Heimatshopping sei das neue Zauberwort habe er gelernt, „aber wenn noch mehr Geschäfte und Kneipen machen zu, herrscht in Sandhofen bald Todesruh‘.“ Passend zum Veranstaltungsort hatten Pfarrerin Erfeld und Gemeindereferentin Sandra Waindok die Bedeutung des Wassers als Thema für die Predigt gewählt. In Sandhofen träfen sich seit über 60 Jahren die Menschen zu Sport, Spiel und Spaß im Freibad, erzählte Erfeld. „Alles Leben ist im Wasser entstanden, da ist sich die Wissenschaft einig“, bekräftigte Waindok. Gleichzeitig sei Wasser aber auch Bedrohung und könne zerstören, wie die Flutkatastrophe im Ahrtal zeige. Vor allem aber sei Wasser ein christliches Symbol. „Mit Wasser werden die Gläubigen getauft, als Zeichen, dass Gott den Menschen beisteht“, so die Pfarrerin.

Kinder und Erwachsene hatten während des Gottesdienstes tropfenförmige Papiere beschriftet und bemalt, die sich nun auf der Wand im Hintergrund der Bühne zu einem großen Strom aneinanderreihten. „Je mehr wir sind, umso mehr Kraft haben wir“, mit dieser symbolischen Deutung des Bildes schlossen die beiden Geistlichen den Gottesdienst.

