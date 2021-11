DRK hofft auf Normalität

Beim DRK-Ortsverein Sandhofen hofft man auf Normalität. Trotz der Pandemie konnte Schatzmeister Ralph Streib gute Zahlen vermelden. Eine Blutspende-Aktion ist für 2021 nicht mehr in der Planung, so der Vorsitzende Karl Schaz. Da Blutspenden meist in Schulen stattfinden, können diese Räumlichkeiten nach den Corona-Allgemeinverfügungen selbst in den Schulferien nicht genutzt werden. „Wir hoffen auf eine Ersatzlösung“, so der Vorsitzende. So ist man schon zuversichtlich, spätestens im Mai 2022 eine Blutspendeaktion ausrichten zu können. Wie bei allen Vereinen sind auch bei DRK Ortsverein (OV) Sandhofen neue Mitglieder willkommen. Die Versammlung sprach ihren Dank an Spender und Sponsoren aus, deren Mittel dringend gebraucht werden. eng

