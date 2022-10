Drei Verletzte nach Unfall auf B44 in Sandhofen

Mannheim. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der B44 in Mannheim-Sandhofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 49 Jahre alter Autofahrer einer gleichaltrigen BMW-Fahrerin auf, die wegen stockendem Verkehr abbremste. Sie war zusammen mit drei weiteren Personen auf der Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim unterwegs gewesen. Die 49-Jährige und ihre 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Schaden von rund 5.000 Euro.

