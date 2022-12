Drei Verletzte bei Unfall mit Pannenfahrzeug in Mannheim-Sandhofen

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pannenfahrzeug sind am Samstag bei Mannheim-Sandhofen drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Autofahrer gegen 22 Uhr von der Frankenthaler Straße/ B 44 auf die Anschlussstelle der A 6 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf. Das Fahrzeug, das mit Warnblinker auf dem rechten Fahrstreifen stand übersah er dabei und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des Pannenfahrzeuges leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden ersten Ermittlungen zufolge im fünfstelligen Wert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1