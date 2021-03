Das Familienunternehmen Brunnen-Friedel bleibt auch in der fünften Generation erhalten. 1892 gründete der aus der Nähe von Mosbach stammende August Friedel den gleichnamigen Schmiedebetrieb in Sandhofen. Von seinem Sohn, dem Schmiedemeister Jakob Friedel, und seinem Enkel, der ebenfalls Jakob hieß, wurde der Betrieb weiter geführt. 1999 entschloss sich Reinhard Friedel, die Firma als reinen Brunnenbaubetrieb neu zu firmieren. „Es ist einfach faszinierend, Wasser aus dem Boden zu holen“, begründet Brunnenbaumeister Philipp, warum er jetzt das elterliche Unternehmen mit seinen sieben Mitarbeitern übernimmt.

Zur Meisterschule nach Oldenburg

AdUnit urban-intext1

Nach dem Abitur wollte Philipp Friedel eigentlich etwas völlig anderes lernen. Aber die Elemente Erde und Wasser ließen ihn nicht in Ruhe: „Schon mit 14 Jahren habe ich mein Taschengeld im elterlichen Betrieb verdient“, sagt er heute. So entschloss er sich, seinen Meister im Jahr 2016 beider Handwerkskammer Oldenburg als bester Absolvent des Jahrgangs abzulegen. „Brunnenbau ist ein so kleines Gewerk, dass man da schon weite Wege in Kauf nehmen muss“, berichtet Vater Reinhard, der die Spezialisierung vorangetrieben hat.

Heute ist das Unternehmen vor allem in der Region tätig. „Wir bauenviele private Brunnen“, so Reinhard Friedel. Der eigene Brunnen sei eine zeitgemäße Antwort auf steigende Wasserpreise. Gleichzeitig sei das ein zu Umweltschutz, so der erfahrene Brunnenbauer. Wichtig sei den Kunden, dass kein Trinkwasser unnötig verbraucht wird. Brauchwasserbrunnen nennen das die Experten. Private Gärten, Gärtnereien oder landwirtschaftliche Betriebe des Obstbaus sind die Hauptabnehmer dieser Brunnen.

Gute Auftragslage

Natürlich kann ein solches Bauvorhaben nicht ohne entsprechende Genehmigungen begonnen werden. Zumindest eine so genannte Brunnenanzeige muss bei den zuständigen Behörden erfolgen. Aber auch da helfen die Brunnenbauer. Derzeit ist die Auftragslage gut, berichten Philipp und Reinhard übereinstimmend, die neben dem eigentlichen Brunnenbau auch Baugrunduntersuchungen durchführen. So „buddelten“ sie beim Bau des Glücksteinquartiers im Untergrund, ehe die eigentlichen Bauarbeiten beginnen konnten.

AdUnit urban-intext2

„In diesem kleinen, aber schönen Handwerk arbeitet man bei Wind und Wetter draußen,“ meint Philipp. Das einzige Problem sei es, gute Auszubildende und Mitarbeiter zu gewinnen. Bereits Anfang der 1960er Jahre entstand der erste Brunnen der Friedels in Zusammenarbeit mit dem Beregnungsverband Sandhofen. Heute sind sie auch im Pfälzer Wald, dem Schwarzwald oder in den Vogesen unterwegs und suchen für ihre Auftraggeber nach dem kostbaren Nass. Beide sind überzeugt, dass das auch – trotz Corona – noch lange andauert.