Betreuung im Grünen

„Krabbelkäfer“: So heißt der neue Naturkindergarten, idyllisch gelegen in einem Teil des Lehrgartens in Sandhofen. Großer Bahnhof jetzt bei der offiziellen Einweihung. Ines Seeger, Geschäftsführerin der Krabbelkäfer GmbH, bezeichnete den Ort mit seiner Tier- und Pflanzenwelt als paradiesisch. Sie freue sich über die Kooperation mit dem Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt, das den Lehrgarten betreibt. „Das ist euer besonderer Tag“, richtete sich Vorstandsmitglied Stefan Höß an die, um die es an diesem Nachmittag ging und die den Spielplatz im Naturkindergarten freudig angenommen haben. Der auf dem Gelände aufgestellte Bauwagen dient den spielenden Kindern bei anhaltend schlechtem Wetter als Rückzugsort.

Es sei ein langer und mitunter schwieriger Prozess mit vielen Hürden und bürokratischen Untiefen zu überwinden gewesen, so Höß. Er nannte als Leitmotiv zwischen Lehrgarten und Naturkindergarten: in Verbundenheit wachsen.

Miniatur-Baumhaus als Geschenk

„Sie, liebe Eltern, haben sich sicherlich bewusst für diese naturnahe pädagogische Konzeption entschieden“, sagte Bürgermeister Dirk Grunert. So lasse sich bereits früh ein tiefes Bewusstsein für Natur und Umwelt aufbauen. Die Verwaltung habe nach Kräften die Umsetzung unterstützt. Den Kindern wünschte der Bürgermeister eine spannende Zeit voller Entdeckungen, Abenteuer und Naturerlebnissen.

Die Gratulanten kamen nicht mir leeren Händen. Höß schenkte eine große Himbeer- und eine Johannisbeerpflanze. Grunert brachte ein Miniatur-Baumhaus aus Holz mit, das von den Kindern gleich in Beschlag genommen wurde. Dass sich die kleinen Racker sehr wohl fühlen, war deutlich spürbar. Andrea Safferling, Vorsitzende des Fördervereins Lehrgarten, warb um neue Mitglieder. Finanzielle Mittel würden immer gebraucht. eng

